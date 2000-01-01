Федул Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федул Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрожжин Никифор Михайлович

Мать: Аксинья Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улита Федуловна

Мать ребёнка: Марфа Ермилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Федуловна

Мать ребёнка: Марфа Ермилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора Федуловна

Мать ребёнка: Марфа Ермилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ермилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Федуловна

Мать ребёнка: Марфа Ермилова

Смерть
Неизвестно
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