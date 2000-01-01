Федул Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрожжин Никифор Михайлович
Мать: Аксинья Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улита Федуловна
Мать ребёнка: Марфа Ермилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Федуловна
Мать ребёнка: Марфа Ермилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федора Федуловна
Мать ребёнка: Марфа Ермилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ермилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Федуловна
Мать ребёнка: Марфа Ермилова
Смерть
Неизвестно