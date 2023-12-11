Проценок Андрей Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценок Андрей Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Проценок Прокопий

Мать: Проценок Наталия

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Проценок Улияна Андреева

Мать ребёнка: Проценок Анна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Проценок Мелания Андреева

Мать ребёнка: Проценок Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценок Анна

Смерть
Неизвестно
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