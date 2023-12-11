Проценок Андрей Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Проценок Прокопий
Мать: Проценок Наталия
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Проценок Улияна Андреева
Мать ребёнка: Проценок Анна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Проценок Мелания Андреева
Мать ребёнка: Проценок Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проценок Анна
Смерть
Неизвестно