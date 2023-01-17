Живцова (Бунькова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живцова (Бунькова) Анна Васильевна

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Место рождения

Уксунай, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.08.1923

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1923

Отец: Буньков Василий Герасимович

Мать: Бунькова Александра Алексеевна

Уксунай, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1951

Сын: Живцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Живцов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
19.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Живцов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
25.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Живцов Иван Михайлович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живцов Иван Михайлович

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