Живцова (Бунькова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1923
Рождение ребёнка
1951
Сын: Живцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Живцов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Живцов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Живцов Иван Михайлович
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно