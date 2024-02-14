Ишмухаметова (Тазетдинова) Самия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1937
Сын: Ишмухаметов Эдуард
Отец ребёнка: Ишмухаметов Рауль Ахмедгареевич
Смерть
Неизвестно