Ишмухаметова (Тазетдинова) Самия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметова (Тазетдинова) Самия

Ишмухаметова (Тазетдинова) Самия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1937

Сын: Ишмухаметов Эдуард

Отец ребёнка: Ишмухаметов Рауль Ахмедгареевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.