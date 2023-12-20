Мерзляков Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзляков Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова (Немтырева) Анна

Рождение ребёнка
29.03.1959

Дочь: (Мерзлякова) Наталья

Мать ребёнка: Мерзлякова (Немтырева) Анна

Рождение ребёнка
05.08.1961

Дочь: Рожина (Мерзлякова) Елена

Мать ребёнка: Мерзлякова (Немтырева) Анна

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