Мерзляков Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1959
Дочь: (Мерзлякова) Наталья
Мать ребёнка: Мерзлякова (Немтырева) Анна
Рождение ребёнка
05.08.1961
Дочь: Рожина (Мерзлякова) Елена
Мать ребёнка: Мерзлякова (Немтырева) Анна