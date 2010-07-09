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Порядина София Константиновна
Порядина София Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.2010
Пол
Женский
Отец
Порядин Константин Александрович
1986 г.р.
Мать
Порядина Инна Леонидовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2010
Отец:
Порядин Константин Александрович
Мать:
Порядина Инна Леонидовна
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