Кондратьев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1872

Сын: Кондратьев Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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