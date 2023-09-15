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(von Konow) Göta Elisabeth

Место рождения

Sääksmäki Lahis

Дата рождения

09.05.1899

Дата смерти

27.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Sääksmäki Lahis
Смерть
27.12.1982
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