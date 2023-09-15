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(von Konow) Göta Elisabeth
(von Konow) Göta Elisabeth
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Место рождения
Sääksmäki Lahis
Дата рождения
09.05.1899
Дата смерти
27.12.1982
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Sääksmäki Lahis
Смерть
27.12.1982
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