Гайдуков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Конюхова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Гайдука Евдокия Николаевна
Место жительства
1868
Миташтуль Вилькомирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно