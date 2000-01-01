Grunwald Johann Caspar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGrunwald Johann Caspar

Grunwald Johann Caspar

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1747 г.р.

Жена

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Grunwald Caspar

Мать: Grunwald Dorothea

Рождение ребёнка
1799

Сын: Grunwald Martin

Мать ребёнка: Grunwald Anna Maria

Рождение ребёнка
1801

Сын: Grunwald Heinrich

Мать ребёнка: Grunwald Anna Maria

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Grunwald Catharina Elisabetha

Мать ребёнка: Grunwald Anna Maria

Рождение ребёнка
1808

Сын: Grunwald Andreas

Мать ребёнка: Grunwald Anna Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Grunwald Anna Maria

Смерть
1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close