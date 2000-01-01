Grunwald Johann Caspar
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Grunwald Caspar
Мать: Grunwald Dorothea
Рождение ребёнка
1799
Сын: Grunwald Martin
Мать ребёнка: Grunwald Anna Maria
Рождение ребёнка
1801
Сын: Grunwald Heinrich
Мать ребёнка: Grunwald Anna Maria
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Grunwald Catharina Elisabetha
Мать ребёнка: Grunwald Anna Maria
Рождение ребёнка
1808
Сын: Grunwald Andreas
Мать ребёнка: Grunwald Anna Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Grunwald Anna Maria
Смерть
1829