Бочкарева Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарева Агрипина

Бочкарева Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ за 1862 год - 26 лет.
Бракосочетание
До ?.01.1856

Муж: Бочкарев Филипп Иванович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Бочкарева Феодосия Филипповна

Отец ребёнка: Бочкарев Филипп Иванович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 6 лет.
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Бочкарева Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Бочкарев Филипп Иванович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Бочкарев Порфирий (Перфил) Филиппович

Отец ребёнка: Бочкарев Филипп Иванович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 2 года.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.