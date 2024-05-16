Бочкарева Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ за 1862 год - 26 лет.
Бракосочетание
До ?.01.1856
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Бочкарева Феодосия Филипповна
Отец ребёнка: Бочкарев Филипп Иванович
В ИВ за 1862 год - 6 лет.
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Бочкарева Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Бочкарев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Бочкарев Порфирий (Перфил) Филиппович
Отец ребёнка: Бочкарев Филипп Иванович
В ИВ за 1862 год - 2 года.
Смерть
Неизвестно