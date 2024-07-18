Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1786
Сын: Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808
Сын: Меньший Иван Ильич2
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Смерть
До 1831