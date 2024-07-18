Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1831

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Между 1781 и 1786 г.р.
1801 г.р.
Между 1807 и 1808 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1786

Сын: Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808

Сын: Меньший Иван Ильич2

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Смерть
До 1831

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