Паустовский Константин Георгиевич
Место рождения
Дата рождения31.05.1892
Дата смерти04.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892 по 1898
Место жительства
С 1898 по 1914
Киев, Украина
Место жительства
С 1914 по 1915
Место жительства
С 1923 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1943
Алматы, Казахстан
Место жительства
С 1943 по 1968
Смерть
04.07.1968