Паустовский Константин Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паустовский Константин Георгиевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.05.1892

Дата смерти

04.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1892 по 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1898 по 1914
Киев, Украина
Место жительства
С 1914 по 1915
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1923 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1943
Алматы, Казахстан
Место жительства
С 1943 по 1968
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.07.1968
Москва, город федерального значения Москва
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