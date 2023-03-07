Оглоблина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Евдокия

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васюкова Мария Оглоблина

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Оглоблин Роман Петрович

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Оглоблин Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Петр Агафонович

Смерть
Неизвестно
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