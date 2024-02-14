Зиганшин Галей
Место рожденияс.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.09.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1956
Рождение ребёнка
02.02.1959
Рождение ребёнка
14.09.1961
Смерть
17.09.1961
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно