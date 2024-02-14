Зиганшин Галей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиганшин Галей

Место рождения

с.Юмагузино,Кугарчинского района,БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.09.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиганшина (Юмагулова) Зульфикамал Хусаиновна

Рождение ребёнка
25.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиганшина (Юмагулова) Зульфикамал Хусаиновна

Рождение ребёнка
02.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиганшина (Юмагулова) Зульфикамал Хусаиновна

Рождение ребёнка
14.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиганшина (Юмагулова) Зульфикамал Хусаиновна

Смерть
17.09.1961
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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