Семенюк Иосиф Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906 ст.
Отец: Семенюк Василий Иванович
Мать: Семенюк Елена Стефановна
Крещение
04.06.1906 ст.
Бракосочетание
29.04.1928
Жениху 24 года | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
19.06.1929
Дочь: Семенюк Любовь Иосифовна
Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно