Семенюк Иосиф Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменюк Иосиф Васильевич

Семенюк Иосиф Васильевич

avatar

Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

01.06.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906 ст.

Отец: Семенюк Василий Иванович

Мать: Семенюк Елена Стефановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Крещение
04.06.1906 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
29.04.1928

Жена: Семенюк Анастасия Григорьевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 24 года | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
19.06.1929

Дочь: Семенюк Любовь Иосифовна

Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Григорьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close