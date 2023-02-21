Сухих Николай Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Николай Иоаннов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1911

Дочь: Сысолятина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Сухих Евдокия Папина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Сухих Евдокия Папина

Смерть
Неизвестно
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