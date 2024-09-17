Полихач (Кваша) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полихач (Кваша) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кваша Петр Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полихач Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1912 ст.

Дочь: (Полихач) Ефросинья Савельевна

Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич

Серебряное, Партизанский, Приморский край
данные о рождении из метрической книги Рудниковской церкви
Рождение ребёнка
09.09.1913

Сын: Полихач Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
место рождения взято из альбома участника ВОВ сайт www.pamyat-naroda.ru
Рождение ребёнка
09.08.1918 ст.

Сын: Полихач Марк (Мартиньян) Савельевич

Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич

Серебряное, Партизанский, Приморский край
место рождения указано по метрической записи о рождении Рудниковской церкви
Рождение ребёнка
09.08.1918 ст.

Сын: Полихач Антон Савельевич

Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич

Серебряное, Партизанский, Приморский край
место рождения указано по метрической записи о рождении Рудниковской церкви
Рождение ребёнка
1921

Сын: Полихач Дмитрий Савельевич

Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Полихач Климентий Савельевич

Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1926 и 1929

Сын: Полихач Иван Савельевич

Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1926

Дочь: Фильцева (Полихач) Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1929

Дочь: Коршунова (Полихач) Екатерина Савельевна

Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич

рождение: ст.Фанза Сучанского р-на Приморского края
Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Полихач) Анна Савельевна

Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич

Смерть
1969
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

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