Полихач (Кваша) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1969
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Кваша Петр Никифорович
Мать: не указана
Дочь: (Полихач) Ефросинья Савельевна
Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич
Сын: Полихач Михаил Савельевич
Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич
Сын: Полихач Марк (Мартиньян) Савельевич
Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич
Сын: Полихач Дмитрий Савельевич
Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич
Сын: Полихач Климентий Савельевич
Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич
Дочь: Фильцева (Полихач) Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич
Дочь: Коршунова (Полихач) Екатерина Савельевна
Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич
Дочь: (Полихач) Анна Савельевна
Отец ребёнка: Полихач Савелий Васильевич