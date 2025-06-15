Мокрушин Николай Яковлевич Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Мокрушин Николай Яковлевич

Автор
НН
Новокшонова Н.

мужской, родился Около 1870

умер После 1948 ст., Лычнежанская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Отец
Мокрушин Яков Григорьевич15.10.1833 ст. г.р.
Мать
Мокрушина Авдотья ИвановнаОколо 1833 ст. г.р.
Супруги
Мокрушина Екатерина ДмитриевнаОколо 1866 ст. г.р.
Дети
Дудырева (Мокрушина) Степанида Николаевна1893 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Мокрушин Яков Григорьевич

Мать: Мокрушина Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрушина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Дудырева (Мокрушина) Степанида Николаевна

Мать ребёнка: Мокрушина Екатерина Дмитриевна

Лычнежанская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Смерть
После 1948 ст.
Лычнежанская, Нолинский уезд, Вятская губерния

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