Мокрушин Николай Яковлевич
мужской, родился Около 1870
умер После 1948 ст., Лычнежанская, Нолинский уезд, Вятская губерния
ОтецМокрушин Яков Григорьевич15.10.1833 ст. г.р.
МатьМокрушина Авдотья ИвановнаОколо 1833 ст. г.р.
Супруги
Мокрушина Екатерина ДмитриевнаОколо 1866 ст. г.р.
Дети
Дудырева (Мокрушина) Степанида Николаевна1893 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Дудырева (Мокрушина) Степанида Николаевна
Мать ребёнка: Мокрушина Екатерина Дмитриевна
Лычнежанская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1948 ст.
Лычнежанская, Нолинский уезд, Вятская губерния