Вейдманн Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейдманн Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вейдманн) Диана

Отец ребёнка: Вейдманн Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вейдманн) Кристина

Отец ребёнка: Вейдманн Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вейдманн) Светлана

Отец ребёнка: Вейдманн Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Давид

Отец ребёнка: Вейдманн Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Дмитрий

Отец ребёнка: Вейдманн Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вейдманн Андрей

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