Вейдманн Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вейдманн) Диана
Отец ребёнка: Вейдманн Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вейдманн) Кристина
Отец ребёнка: Вейдманн Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вейдманн) Светлана
Отец ребёнка: Вейдманн Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Давид
Отец ребёнка: Вейдманн Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Дмитрий
Отец ребёнка: Вейдманн Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вейдманн Андрей