Перевозкин Иван Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозкин Иван Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевозкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1938

Сын: Перевозкин Егор Иванович

Мать ребёнка: Перевозкина Анастасия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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