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Абдуллаев Вагиф Феликсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1982

Отец: Абдуллаев Феликс *

Мать: Измагилова Фания Миргасимовна

Украина,г.Харьков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдуллаева Диана Вагифовна

Мать ребёнка: Шляхова Надежда Георгиевна

Бракосочетание
22.01.2008

Жена: Шляхова Надежда Георгиевна

Рождение ребёнка
27.01.2010

Сын: Абдуллаев Давид Вагифович

Мать ребёнка: Шляхова Надежда Георгиевна

Рождение ребёнка
27.01.2011

Сын: Абдуллаев Марат Вагофович

Мать ребёнка: Шляхова Надежда Георгиевна

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