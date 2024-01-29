Абдуллаев Вагиф Феликсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1982
Отец: Абдуллаев Феликс *
Украина,г.Харьков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдуллаева Диана Вагифовна
Мать ребёнка: Шляхова Надежда Георгиевна
Бракосочетание
22.01.2008
Рождение ребёнка
27.01.2010
Сын: Абдуллаев Давид Вагифович
Мать ребёнка: Шляхова Надежда Георгиевна
Рождение ребёнка
27.01.2011
Сын: Абдуллаев Марат Вагофович
Мать ребёнка: Шляхова Надежда Георгиевна