Луцкий Георгий Минич
Место рождения
Дата рождения04.11.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906
Рождение ребёнка
08.11.1927
Сын: Луцкий Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Луцкая Татьяна Кононова
Рождение ребёнка
18.07.1930
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Луцкая Татьяна Кононова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луцкая Татьяна Кононова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно