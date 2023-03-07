Луцкий Георгий Минич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуцкий Георгий Минич

Луцкий Георгий Минич

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.11.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906

Отец: Луцкий Миней Васильевич

Мать: Луцкая Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
08.11.1927

Сын: Луцкий Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Луцкая Татьяна Кононова

Рождение ребёнка
18.07.1930

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Луцкая Татьяна Кононова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луцкая Татьяна Кононова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close