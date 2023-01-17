Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751 ст.

Дата смерти

Около 1814 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1760 ст.

Муж: Тарасов Андрей Тарасов

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Тарасов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов

Рождение ребёнка
21.03.1768 ст.

Сын: Тарасов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов

Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Сын: Тарасов Иван больший Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов

Рождение ребёнка
С 1777 по 1784 ст.

Сын: Тарасов Филимон Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Тарасов Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов

Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Дочь: Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов

Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Тарасов Иван меньшой Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов

Смерть
Около 1814 ст.
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