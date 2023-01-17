Тарасова-Яковлева Ирина Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751 ст.
Дата смертиОколо 1814 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1760 ст.
Рождение ребёнка
1763 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов
Рождение ребёнка
21.03.1768 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Сын: Тарасов Иван больший Андреевич
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов
Рождение ребёнка
С 1777 по 1784 ст.
Сын: Тарасов Филимон Андреевич
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Дочь: Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Тарасов Иван меньшой Андреевич
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Тарасов
Смерть
Около 1814 ст.