Пахомов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.07.1997

Жена: Пахомова Наталья Евгеньевна

Валмиера, Valmieras novads
Рождение ребёнка
02.03.2001

Сын: Пахомов Артём Юрьевич

Мать ребёнка: Пахомова Наталья Евгеньевна

Валмиера, Valmieras novads
Рождение ребёнка
11.02.2011

Дочь: Пахомова Валерия Юрьевна

Мать ребёнка: Пахомова Наталья Евгеньевна

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
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