Пахомов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.07.1997
Рождение ребёнка
02.03.2001
Мать ребёнка: Пахомова Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
11.02.2011
Дочь: Пахомова Валерия Юрьевна
Мать ребёнка: Пахомова Наталья Евгеньевна
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область