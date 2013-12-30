Татаренко Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаренко Максим Александрович

Татаренко Максим Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2013

Отец: Татаренко Александр Александрович

Мать: Татаренко Анна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close