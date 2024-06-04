Макушев Иван Макаров (Захаров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушев Иван Макаров (Захаров)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Отец

Около 1652 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Макушев Захар Нефедов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1703 и 1709

Сын: Макушев Осип Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Макушев Агей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Наймушина (Макушева) Мелания Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Макушев Ефим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1742

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