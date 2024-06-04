Макушев Иван Макаров (Захаров)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смерти1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: Макушев Захар Нефедов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1703 и 1709
Сын: Макушев Осип Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Макушев Агей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Наймушина (Макушева) Мелания Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Макушев Ефим Иванов
Мать ребёнка: не указана