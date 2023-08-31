Дударь Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дударь Дмитрий
Мать: Дударь Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1959
Дочь: Дударь Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Ковалевская Нонна Михайловна
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалевская Нонна Михайловна
Смерть
Неизвестно