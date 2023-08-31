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Дударь Михаил Дмитриевич

Место рождения

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дударь Дмитрий

Мать: Дударь Валентина

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалевская Нонна Михайловна

Рождение ребёнка
17.12.1959

Дочь: Дударь Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Ковалевская Нонна Михайловна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалевская Нонна Михайловна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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