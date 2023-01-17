Ярош Бенедикт (Иосиф-Бенедикт) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Бенедикт (Иосиф-Бенедикт) Яковлевич

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Место рождения

Берники, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

25.03.1795 ст.

Дата смерти

08.05.1860 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1795 ст.

Отец: Ярош Яков

Мать: Ярош Розалия

Берники, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
27.01.1819 ст.

Жена: Ярош Розалия Иосифовна

Праздники, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
02.05.1848 ст.

Жена: Ярош Анастасия Казимировна

Смерть
08.05.1860 ст.
Юшковичи, Свислочский район, Гродненская область
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