Ярош Бенедикт (Иосиф-Бенедикт) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1795 ст.
Дата смерти08.05.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1795 ст.
Отец: Ярош Яков
Мать: Ярош Розалия
Бракосочетание
27.01.1819 ст.
Жена: Ярош Розалия Иосифовна
Праздники, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
02.05.1848 ст.
Смерть
08.05.1860 ст.
Юшковичи, Свислочский район, Гродненская область