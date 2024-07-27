Бегун Анна Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бегун Василий Саввин
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин
Рождение ребёнка
28.01.1899
Дочь: Бегун Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин
Рождение ребёнка
31.01.1901
Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин
Восприемники того жк поселка запасной ефрейтор Пётр Иоаннов Крук и кр жена Феврония Иоаннова Цибукова
Рождение ребёнка
02.05.1903
Дочь: Бегун Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин
Восприемники того же поселка запасной ефрейтор Пётр Иоаннов Крук и кр жена Феврония Иоаннова Цибукова
Рождение ребёнка
18.02.1905
Дочь: Бегун Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин
Восприемники кр Прохор Иоаннов Крук и солдатская жена Пелагея Саввина Ахрамович
Рождение ребёнка
15.04.1907
Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин
Восприемники кр Кирилл Кириллов Кураликов и кр жена Евдокия Андрианова Крук
Рождение ребёнка
06.07.1908
Дочь: (Бегун) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин
Рождение ребёнка
20.01.1911
Дочь: (Бегун) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин
Воспр. п. Покровского крн Прохор Иоаннов Крук (Круг) и кр жена Фёкла Данилова Бегун
Рождение ребёнка
07.06.1913
Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин
Воспр. крн Прохор Иоаннов Круг и кр жена Феодора Семенова Бегун
Рождение ребёнка
04.06.1915
Сын: Бегун Митрофан Васильевич
Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин
Восприемники кр Фёдор Александров Свирид и кр жена Феодорв Симеонова Бегун (Бегунова)
Рождение ребёнка
31.10.1918
Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин
Воспр. п. Покровского кр Борис Саввин (Савелов) бегун и кр жена Феодора Симеонова Бегун
Смерть
Неизвестно