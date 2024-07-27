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Бегун Анна Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегун Василий Саввин

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Бегун Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин

Рождение ребёнка
28.01.1899

Дочь: Бегун Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин

Покровка, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
31.01.1901

Сын: Бегун Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин

Покровка, Тарский округ, Сибирский край
Восприемники того жк поселка запасной ефрейтор Пётр Иоаннов Крук и кр жена Феврония Иоаннова Цибукова
Рождение ребёнка
02.05.1903

Дочь: Бегун Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин

Покровка, Тарский округ, Сибирский край
Восприемники того же поселка запасной ефрейтор Пётр Иоаннов Крук и кр жена Феврония Иоаннова Цибукова
Рождение ребёнка
18.02.1905

Дочь: Бегун Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин

Покровка, Тарский округ, Сибирский край
Восприемники кр Прохор Иоаннов Крук и солдатская жена Пелагея Саввина Ахрамович
Рождение ребёнка
15.04.1907

Сын: Бегун Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин

Покровка, Тарский округ, Сибирский край
Восприемники кр Кирилл Кириллов Кураликов и кр жена Евдокия Андрианова Крук
Рождение ребёнка
06.07.1908

Дочь: (Бегун) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин

Рождение ребёнка
20.01.1911

Дочь: (Бегун) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин

Покровка, Тарский округ, Сибирский край
Воспр. п. Покровского крн Прохор Иоаннов Крук (Круг) и кр жена Фёкла Данилова Бегун
Рождение ребёнка
07.06.1913

Сын: Бегун Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин

Покровка, Тарский округ, Сибирский край
Воспр. крн Прохор Иоаннов Круг и кр жена Феодора Семенова Бегун
Рождение ребёнка
04.06.1915

Сын: Бегун Митрофан Васильевич

Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин

Покровка, Тарский округ, Сибирский край
Восприемники кр Фёдор Александров Свирид и кр жена Феодорв Симеонова Бегун (Бегунова)
Рождение ребёнка
31.10.1918

Сын: Бегун Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бегун Василий Саввин

Покровка, Тарский округ, Сибирский край
Воспр. п. Покровского кр Борис Саввин (Савелов) бегун и кр жена Феодора Симеонова Бегун
Смерть
Неизвестно

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