Полунина (Тимошенко) Ульяна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Тимошенко) Ульяна Евдокимовна

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Место рождения

Курская губерния, Грайворонский уезд, Высоковская волость, хутор Ищенков

Дата рождения

15.07.1914

Дата смерти

22.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914

Отец: Тимошенко Евдоким Федорович

Мать: Тимошенко Мария (Саввична)

Курская губерния, Грайворонский уезд, Высоковская волость, хутор Ищенков
Бракосочетание
18.01.1936

Муж: Полунин Петр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полунин Петр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
ткачиха
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.04.1980
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: легочно-сердечная декомпенсация; Легочное сердце; Хроническое неспецифическое заболевание легких
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