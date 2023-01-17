Полунина (Тимошенко) Ульяна Евдокимовна
Место рожденияКурская губерния, Грайворонский уезд, Высоковская волость, хутор Ищенков
Дата рождения15.07.1914
Дата смерти22.04.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914
Курская губерния, Грайворонский уезд, Высоковская волость, хутор Ищенков
Бракосочетание
18.01.1936
Рождение ребёнка
09.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полунин Петр Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
ткачиха
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1980
Причина смерти: легочно-сердечная декомпенсация; Легочное сердце; Хроническое неспецифическое заболевание легких