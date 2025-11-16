Михаил Васильев
мужской, родился Около 1747 ст.
умер 18.12.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дети
Михаил Михайлов05.07.1812 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
05.07.1812 ст.
Рождение ребёнка
05.07.1812 ст.
Сын: Михаил Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.12.1812 ст.
Похороны
18.12.1812 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область