Михаил Васильев Около 1747 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Васильев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился Около 1747 ст.

умер 18.12.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дети
Михаил Михайлов05.07.1812 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
05.07.1812 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указан в МК 1812 года "сельца Тогустемира отставным унтер-офицером" при рождении сына. До сего не встречается в сельце.

Рождение ребёнка
05.07.1812 ст.

Сын: Михаил Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

сц. Тогустемира у отставного унтер-офицера Михаила Васильева сын Михаил.

Смерть
18.12.1812 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

отставной унтер-офицер 65 чахоткою.

Похороны
18.12.1812 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

одна дата

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