Потресов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потресов Александр Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.08.1869

Дата смерти

11.07.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1869
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1900 по 1900
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1902 по 1904
Германия
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1925
г. Берлин, Германия
Смерть
11.07.1934
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1934
г. Париж, Франция
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