Потресов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.08.1869
Дата смерти11.07.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1869
Место жительства
По 1896
Место жительства
С 1900 по 1900
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1902 по 1904
Германия
Место жительства
С 1905
Место жительства
С 1915
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1925
г. Берлин, Германия
Смерть
11.07.1934
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1934
г. Париж, Франция