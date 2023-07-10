Ондар Чечеймаа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1995
Дочь: Ондар Айжэн Евгеньевна
Отец ребёнка: Ондар Евгений Дожулдеевич
Рождение ребёнка
19.04.1997
Дочь: Ондар Аиран Евгеньевна
Отец ребёнка: Ондар Евгений Дожулдеевич
Рождение ребёнка
23.12.2003
Отец ребёнка: Ондар Евгений Дожулдеевич
Бракосочетание
Неизвестно