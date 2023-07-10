Ондар Чечеймаа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Чечеймаа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1995

Дочь: Ондар Айжэн Евгеньевна

Отец ребёнка: Ондар Евгений Дожулдеевич

Рождение ребёнка
19.04.1997

Дочь: Ондар Аиран Евгеньевна

Отец ребёнка: Ондар Евгений Дожулдеевич

Рождение ребёнка
23.12.2003

Сын: Ондар Таир Евгеньевич

Отец ребёнка: Ондар Евгений Дожулдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ондар Евгений Дожулдеевич

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