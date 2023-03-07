Щербинина (Щербинина) Макрида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербинина (Щербинина) Макрида Ивановна

Щербинина (Щербинина) Макрида Ивановна

avatar

Место рождения

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Щербинин Иван Васильевич

Мать: не указана

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.01.1885

Муж: Щербинин Яким

Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
МК с. Круглыжи 1885г. 237-226-88, л. 1376об.-1377 | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
24.12.1885

Сын: Щербинин Василий

Отец ребёнка: Щербинин Яким

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный той же деревни солдат Понтелеймон Викулов Новоселов
Рождение ребёнка
30.07.1900

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Щербинин Яким

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1903

Сын: Щербинин Прокопий Якимович

Отец ребёнка: Щербинин Яким

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный: той же деревни крестьянин Аввакум Васильев Щербинин
Рождение ребёнка
14.12.1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Щербинин Яким

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Той же деревни крестьянина Автонома Иустинова дочь девица Анна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close