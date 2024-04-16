Семериков Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Семерикова Клавдия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семерикова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Семерикова Клавдия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воеводина Софья Николаевна
Мать ребёнка: Семерикова Клавдия Никоноровна
Смерть
Неизвестно