Семериков Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семериков Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семериков Павел Иванович

Мать: Семерикова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Семерикова Клавдия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семерикова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Семерикова Клавдия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воеводина Софья Николаевна

Мать ребёнка: Семерикова Клавдия Никоноровна

Смерть
Неизвестно
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