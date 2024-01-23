Черемных Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1969
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1969
Отец: Черемных Владимир
Мать: Черемных Тамара
Рождение ребёнка
28.10.2000
Сын: Черемных Николай Николаевич
Мать ребёнка: Коронотова Евгения Александровна
Рождение ребёнка
16.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коронотова Евгения Александровна