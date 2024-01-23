Черемных Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемных Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1969

Отец: Черемных Владимир

Мать: Черемных Тамара

Рождение ребёнка
28.10.2000

Сын: Черемных Николай Николаевич

Мать ребёнка: Коронотова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
16.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коронотова Евгения Александровна

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