Сураев Николай Михайлович
Место рожденияЖуравкино
Дата рождения29.01.1937
Дата смерти28.02.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937
Отец: Сураев Михаил Яковлевич
Мать: Сураева Фима Ефимовна
Рождение ребёнка
24.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сураева (Деняпкина) Матрена Васильевна
Бракосочетание
20.05.1986
Смерть
28.02.2003