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Сураев Николай Михайлович

Место рождения

Журавкино

Дата рождения

29.01.1937

Дата смерти

28.02.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937

Отец: Сураев Михаил Яковлевич

Мать: Сураева Фима Ефимовна

Рождение ребёнка
24.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сураева (Деняпкина) Матрена Васильевна

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
20.05.1986

Жена: Сураева (Деняпкина) Матрена Васильевна

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
28.02.2003

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