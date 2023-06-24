Корнеева Кузнецова Валентина Алексеевна
Место рожденияОренбургская область, Бугурусланский район, село Михайловка
Дата рожденияС 09.09.1938
Дата смерти03.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 09.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.1965
Дочь: Кузнецова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
16.07.1968
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич
Смерть
03.06.1989