Корнеева Кузнецова Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Кузнецова Валентина Алексеевна

Место рождения

Оренбургская область, Бугурусланский район, село Михайловка

Дата рождения

С 09.09.1938

Дата смерти

03.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.
1968 г.р.

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 09.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
23.03.1965

Дочь: Кузнецова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
16.07.1968

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Николаевич

Смерть
03.06.1989

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