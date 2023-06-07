(Башилова) Фекла Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Башилов Феодор Лаврентьев
Мать: Башилова Дарья Борисова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Неизвестно