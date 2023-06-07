(Башилова) Фекла Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башилова) Фекла Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Башилов Феодор Лаврентьев

Мать: Башилова Дарья Борисова

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Неизвестно
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