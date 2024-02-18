Дмитриева- Бережных Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева- Бережных Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1939

Дочь: Королева - Дмитриева Ираида Владимировна

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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