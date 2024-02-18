Дмитриева- Бережных Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1939
Дочь: Королева - Дмитриева Ираида Владимировна
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно