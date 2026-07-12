Повалишин АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ Около 1700 — найти родственников по фамилии на Familio

Повалишин АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1700

умер Неизвестно

Отец
Повалишин ЯКОВ ИЗОТОВИЧНеизвестно г.р.
Супруги
Повалишина АВДОТЬЯ ФЁДОРОВНАОколо 1705 г.р.
Дети
Повалишин ИЛЛАРИОН АФАНАСЬЕВИЧ13.10.1739 г.р.
Повалишин ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ1745 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Повалишин ЯКОВ ИЗОТОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1728

Жена: Повалишина АВДОТЬЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
13.10.1739

Сын: Повалишин ИЛЛАРИОН АФАНАСЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Повалишина АВДОТЬЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
1745

Сын: Повалишин ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Повалишина АВДОТЬЯ ФЁДОРОВНА

Смерть
Неизвестно

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