Повалишин АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
мужской, родился Около 1700
умер Неизвестно
ОтецПовалишин ЯКОВ ИЗОТОВИЧНеизвестно г.р.
Супруги
Повалишина АВДОТЬЯ ФЁДОРОВНАОколо 1705 г.р.
Дети
Повалишин ИЛЛАРИОН АФАНАСЬЕВИЧ13.10.1739 г.р.
Повалишин ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ1745 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Повалишин ЯКОВ ИЗОТОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1728
Рождение ребёнка
13.10.1739
Сын: Повалишин ИЛЛАРИОН АФАНАСЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Повалишина АВДОТЬЯ ФЁДОРОВНА
Рождение ребёнка
1745
Сын: Повалишин ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Повалишина АВДОТЬЯ ФЁДОРОВНА
Смерть
Неизвестно