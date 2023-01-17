Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.04.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1823
Муж: не указан
Поручители: Экономической вотчины деревни Филисова крестьянин Иван Петров, оной же вотчины деревни Тенькова Василий Петров и деревни Пригороды Иван Иванов. Священник Василий Александров Неклюдов, диак... Показать все
Бракосочетание
04.02.1823
Рождение ребёнка
14.09.1824 ст.
Дочь: Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович
Восприемником при крещении была деревни Горка Никольская крестьянская девка Анна Иванова. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 88, л. 52.
Рождение ребёнка
01.03.1830 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович
Восприемником при крещении была деревни Теньково экономической вотчины крестьянская девка Анна Иванова. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 130, л.1302об.
Рождение ребёнка
21.10.1832 ст.
Сын: Уренка Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович
Восприемником при крещении был деревни Фомкино экономического ведомства Афанасий Петров. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 138, л.81.
Рождение ребёнка
02.08.1835 ст.
Сын: Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович
Восприемником при крещении был деревни Горка Никольская экономической вотчины крестьянин Иван Иванов. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 146, л.224об.
Рождение ребёнка
02.05.1838 ст.
Сын: Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович
Восприемником при крещении был__. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 157, л. 1501об.
Рождение ребёнка
?.06.1839 ст.
Сын: Афиноген Алексеевич
Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1841 ст.
Дочь: Павла Алексеевна
Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович
Восприемником при крещении была деревни Попово Иоаннобогословского прихода крестьянская дочь девица Евдокия Михайлова. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 169, л.508об
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.
Дочь: Фирсонова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович
Восприемником при крещении была сестра новорожденной Марья Алексеева. Регистрационный номер 19. (Отчества так в документе, фамилия не указана). Основание: ф. 496, оп. 8, д. 74, л. 570 об.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович
Смерть
04.04.1877 ст.