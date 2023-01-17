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Анна Ивановна

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Место рождения

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.04.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
04.02.1823

Муж: не указан

Поручители: Экономической вотчины деревни Филисова крестьянин Иван Петров, оной же вотчины деревни Тенькова Василий Петров и деревни Пригороды Иван Иванов. Священник Василий Александров Неклюдов, диак... Показать все
Бракосочетание
04.02.1823

Муж: Уренка Алексей Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1824 ст.

Дочь: Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении была деревни Горка Никольская крестьянская девка Анна Иванова. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 88, л. 52.
Рождение ребёнка
01.03.1830 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении была деревни Теньково экономической вотчины крестьянская девка Анна Иванова. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 130, л.1302об.
Рождение ребёнка
21.10.1832 ст.

Сын: Уренка Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении был деревни Фомкино экономического ведомства Афанасий Петров. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 138, л.81.
Рождение ребёнка
02.08.1835 ст.

Сын: Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении был деревни Горка Никольская экономической вотчины крестьянин Иван Иванов. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 146, л.224об.
Рождение ребёнка
02.05.1838 ст.

Сын: Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении был__. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 157, л. 1501об.
Рождение ребёнка
?.06.1839 ст.

Сын: Афиноген Алексеевич

Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.05.1841 ст.

Дочь: Павла Алексеевна

Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении была деревни Попово Иоаннобогословского прихода крестьянская дочь девица Евдокия Михайлова. Основание: ф. 496, оп. 8, д. 169, л.508об
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.

Дочь: Фирсонова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемником при крещении была сестра новорожденной Марья Алексеева. Регистрационный номер 19. (Отчества так в документе, фамилия не указана). Основание: ф. 496, оп. 8, д. 74, л. 570 об.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Уренка Алексей Иванович

Смерть
04.04.1877 ст.
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