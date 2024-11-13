Жуликов Марк Борисович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жуликов Марк Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуликов Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуликова (Нартова) Параскева Ефимова

Рождение ребёнка
18.11.1884

Дочь: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова

Мать ребёнка: Жуликова (Нартова) Параскева Ефимова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.03.1887

Сын: Жуликов Василий Маркович

Мать ребёнка: Жуликова (Нартова) Параскева Ефимова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.03.1893

Сын: Жуликов Иван Маркович

Мать ребёнка: Жуликова (Нартова) Параскева Ефимова

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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