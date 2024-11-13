Жуликов Марк Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуликов Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1884
Дочь: Кокорева (Жуликова) Стефанида Маркова
Мать ребёнка: Жуликова (Нартова) Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
21.03.1887
Мать ребёнка: Жуликова (Нартова) Параскева Ефимова
Рождение ребёнка
30.03.1893
Мать ребёнка: Жуликова (Нартова) Параскева Ефимова
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно