Шарафуллина Сония
Место рожденияБашкирия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульсина (Галя)
Отец ребёнка: Шарафуллин Джамиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафуллин Фанис
Отец ребёнка: Шарафуллин Джамиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафуллин Рашит
Отец ребёнка: Шарафуллин Джамиль
Смерть
Неизвестно
г. Дегтярск Свердловской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Дегтярск