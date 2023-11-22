Шарафуллина Сония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафуллина Сония

Место рождения

Башкирия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульсина (Галя)

Отец ребёнка: Шарафуллин Джамиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафуллин Фанис

Отец ребёнка: Шарафуллин Джамиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафуллин Рашит

Отец ребёнка: Шарафуллин Джамиль

Смерть
Неизвестно
г. Дегтярск Свердловской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Дегтярск
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