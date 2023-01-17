Петров Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения01.08.1912 ст.
Дата смерти13.02.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1912 ст.
Отец: Петров Максим Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1938
Жена: Петрова Елена Ивановна
Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.02.1992
Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд