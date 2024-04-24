Петров Василий Максимович 01.08.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Петров Василий Максимович

Автор
ИП
Петров И.

мужской, родился 01.08.1912 ст., Косяковка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

умер 13.02.1992, Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд

Отец
Петров Максим Кириллович13.01.1879 ст. г.р.
Супруги
Петрова (Белова) Елена Ивановна20.04.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1912 ст.

Отец: Петров Максим Кириллович

Мать: не указана

Косяковка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Бракосочетание
13.07.1938

Жена: Петрова (Белова) Елена Ивановна

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Смерть
13.02.1992
Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд

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