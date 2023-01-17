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Петров Василий Максимович

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Место рождения

Косяковка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1912 ст.

Дата смерти

13.02.1992

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1912 ст.

Отец: Петров Максим Кириллович

Мать: не указана

Косяковка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.07.1938

Жена: Петрова Елена Ивановна

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.02.1992
Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
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