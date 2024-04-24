Петров Василий Максимович
мужской, родился 01.08.1912 ст., Косяковка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
умер 13.02.1992, Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
ОтецПетров Максим Кириллович13.01.1879 ст. г.р.
Супруги
Петрова (Белова) Елена Ивановна20.04.1917 г.р.
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Рождение
01.08.1912 ст.
Отец: Петров Максим Кириллович
Мать: не указана
Косяковка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.07.1938
Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.02.1992
Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд