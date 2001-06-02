Акинин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1922
Дата смерти02.06.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1949
Дочь: Плаксина Ольга
Мать ребёнка: Акинина Мария
Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акинин Владимир
Мать ребёнка: Акинина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акинина Мария
Смерть
02.06.2001