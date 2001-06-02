Акинин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1922

Дата смерти

02.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1949

Дочь: Плаксина Ольга

Мать ребёнка: Акинина Мария

Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акинин Владимир

Мать ребёнка: Акинина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акинина Мария

Смерть
02.06.2001
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