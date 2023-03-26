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Матрена Петровна
Матрена Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Пол
Женский
Отец
Петр Сидорович
1781 г.р.
Мать
Дарья Ивановна
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Петр Сидорович
Мать:
Дарья Ивановна
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