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Тихон Иванов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Вычислено 1772 г.р.

Жена

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1837 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Суриков Иван большой Григорьев

Мать: Евфросиния Пантелеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Мирон Тихонов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Владимирова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Семен Тихонов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Владимирова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Афонасий Тихонов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Владимирова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Владимирова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1811
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