Тихон Иванов
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Мирон Тихонов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Владимирова
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Семен Тихонов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Владимирова
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Афонасий Тихонов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1811