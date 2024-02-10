Марченко Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Марченко Яков
Рождение ребёнка
13.01.1920
Дочь: Харченко Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Марченко Яков
Рождение ребёнка
14.10.1925
Дочь: Семенкова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Марченко Яков