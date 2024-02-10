Марченко Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Марченко Яков

Рождение ребёнка
13.01.1920

Дочь: Харченко Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Марченко Яков

Рождение ребёнка
14.10.1925

Дочь: Семенкова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Марченко Яков

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